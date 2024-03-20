Спортсмен из Башкирии стал чемпионом по настольному теннису спорта лиц с нарушением интеллекта

В Саранске определился чемпион России в соревнованиях по настольному теннису спорта лиц с нарушением интеллекта. Сборную Республики Башкортостан представляли пять спортсменов, в их числе и Линар Вакилов. Он получил золотую медаль в мужском одиночном разряде ИН2 и стал чемпионом страны. В финале он одержал победу над Павлом Мишаловым, которому до этого уступил в решающей игре кубка страны.

Во время соревнований волнительный процесс, сильно переживала, когда играл в полуфинале. За каждое очко в одной партии бился, победил 3:1. В финале так сильно не переживала, знала, что будет медаль, и это отпустило. Я почувствовала, чем менее нервозна я сама, тем он спокойнее и увереннее играет.

Эльвира Вакилова, менеджер спортивных проектов РОО «Содействие» РБ

Я занял первое место. Играл нормально, надо было внимательно смотреть за мячом. А так всё прошло хорошо.

Линар Вакилов, чемпион России по настольному теннису

Помимо настольного тенниса, Линар занимается футболом, шашками, скандинавской ходьбой и посещает театральную студию. Благодаря победе на чемпионате России Вакилов может получить звание мастера спорта, ближайшие соревнования у спортсмена пройдут в апреле – в Чебоксарах состоится чемпионат ПФО. Сейчас в центре «Содействие» две группы теннисистов – до 18 лет и старше. У каждого свой уровень, многие начали заниматься настольным теннисом с нуля, но благодаря тренеру Динару Мухутдинову в ближайшее время смогут поехать на всероссийские соревнования, чтобы получить разряды.

Бывает, мы делаем акцент на подачи, потому что это основа основ, начало игры, и по технике всё. Сейчас в апреле будут соревнования, мы будем готовиться на турнир ПФО.

Динар Мухутдинов, тренер по настольному теннису РОО «Содействие» РБ
Телерадиоведущий
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