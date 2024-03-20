Спортсмен из Башкирии стал чемпионом по настольному теннису спорта лиц с нарушением интеллекта

Во время соревнований волнительный процесс, сильно переживала, когда играл в полуфинале. За каждое очко в одной партии бился, победил 3:1. В финале так сильно не переживала, знала, что будет медаль, и это отпустило. Я почувствовала, чем менее нервозна я сама, тем он спокойнее и увереннее играет.

Эльвира Вакилова, менеджер спортивных проектов РОО «Содействие» РБ