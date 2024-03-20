Спортсмен из Башкирии стал чемпионом по настольному теннису спорта лиц с нарушением интеллекта

В Саранске определился чемпион России в соревнованиях по настольному теннису спорта лиц с нарушением интеллекта. Сборную Республики Башкортостан представляли пять спортсменов, в их числе и Линар Вакилов. Он получил золотую медаль в мужском одиночном разряде ИН2 и стал чемпионом страны. В финале он одержал победу над Павлом Мишаловым, которому до этого уступил в решающей игре кубка страны.
Помимо настольного тенниса, Линар занимается футболом, шашками, скандинавской ходьбой и посещает театральную студию. Благодаря победе на чемпионате России Вакилов может получить звание мастера спорта, ближайшие соревнования у спортсмена пройдут в апреле – в Чебоксарах состоится чемпионат ПФО. Сейчас в центре «Содействие» две группы теннисистов – до 18 лет и старше. У каждого свой уровень, многие начали заниматься настольным теннисом с нуля, но благодаря тренеру Динару Мухутдинову в ближайшее время смогут поехать на всероссийские соревнования, чтобы получить разряды.