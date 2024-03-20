Уфимская «Агидель» уступила в первом матче «Динамо-Неве»

Уфимская «Агидель» накануне провела первый матч полуфинальной серии плей-офф ЖХЛ. Во «Дворце спорта» наша команда принимала «Динамо-Неву» из Санкт-Петербурга. Счёт в этой встрече открыли гости, но во втором периоде шайбы Марии Баталовой и Илоны Марковой вывели «Агидель» вперёд.

Следом хоккеистки из Санкт-Петербурга отличились трижды подряд. За полторы минуты до конца матча Алена Миллс в большинстве отыграла одну шайбу, но сравнять счёт уфимки не успели – 3:4. Второй матч серии «Агидель» и «Динамо-Нева» проведут уже сегодня в 18:00.