В Башкирии прошёл 39-й Уфимский лыжный марафон

В столице Республики прошёл 39-й Уфимский лыжный марафон. В этом году на старт вышли 750 участников из 70 регионов страны. Это были заключительные лыжные старты в сезоне программы RussiaLoppet.
Лыжная гонка с богатой историей. На старте те, для кого победа неважна. Главное – участие. Преодолеть дистанцию в солнечную погоду по красивой местности – особое удовольствие.
Лыжники преодолевали дистанции в свободном стиле от 5 до 50-ти километров. Для юных спортсменов были предусмотрены старты на 50, 100 и 400 метров, а также на 1 километр.
На марафонской дистанции собрались 190 лыжников. Среди мужчин победу одержал Рауль Шакирзянов. Он показал лучшее время – 2 часа 8 минут и 53 секунды. А среди женщин лучшей стала уфимка Наталья Бабчина.
На дистанции 30 километров, лыжники преодолевали четыре круга. Среди девушек победу одержала Анастасия Куликова из Октябрьского. А Ярослав Кузьмин стал лучшим среди мужчин. До финиша лыжник доехал за 1 час 21 минуту и 25 секунд.
В этом году лыжный марафон приурочили к 450-летию столицы республики.
Для спортсменов из Башкортостана лыжный сезон подошёл к концу. Уфимский марафон стал третьим по счету стартом, вслед за «Дёмской тридцаткой» и «Павловской лыжнёй». В следующем году мероприятие такого формата пройдет в 40-й юбилейный раз.