В Башкирии прошёл 39-й Уфимский лыжный марафон

В столице Республики прошёл 39-й Уфимский лыжный марафон. В этом году на старт вышли 750 участников из 70 регионов страны. Это были заключительные лыжные старты в сезоне программы RussiaLoppet.

Лыжная гонка с богатой историей. На старте те, для кого победа неважна. Главное – участие. Преодолеть дистанцию в солнечную погоду по красивой местности – особое удовольствие.

И вот 4-й сезон мы собираем еще больше участников. По современным стандартам проводим, у нас хронометраж, у нас майки. Это привлекает участников: точность, красота старта. И, наверное, эта возможность пробежать в черте города лыжный марафон. Дмитрий Бабин, организатор Уфимского лыжного марафона

Лыжники преодолевали дистанции в свободном стиле от 5 до 50-ти километров. Для юных спортсменов были предусмотрены старты на 50, 100 и 400 метров, а также на 1 километр.

Результаты высокие. Нам в этом году повезло с погодой, трасса быстрая. И вот, допустим, я сейчас наблюдал за группой лидеров 50-ти километров, первые 14 километров они прошли за 36 минут. Это очень высокий темп, и результаты будут очень быстрые. Вадим Пешков, главный судья Уфимского лыжного марафона

На марафонской дистанции собрались 190 лыжников. Среди мужчин победу одержал Рауль Шакирзянов. Он показал лучшее время – 2 часа 8 минут и 53 секунды. А среди женщин лучшей стала уфимка Наталья Бабчина.

На дистанции 30 километров, лыжники преодолевали четыре круга. Среди девушек победу одержала Анастасия Куликова из Октябрьского. А Ярослав Кузьмин стал лучшим среди мужчин. До финиша лыжник доехал за 1 час 21 минуту и 25 секунд.

Спасибо соперникам за то, что протащили меня. Старался, мои близкие поддерживали, жена. Она кормила меня на трассе. Ярослав Кузьмин, победитель Уфимского лыжного марафона

В этом году лыжный марафон приурочили к 450-летию столицы республики.

Да, я традиционно принимаю. И как вы уже сказали, это в завершении зимнего сезона, традиционный уфимский лыжный марафон. В этом году он у нас посвящён юбилею нашего города. 450 лет празднует Уфа с основания города. Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г.Уфы