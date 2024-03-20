Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил приоритеты своей деятельности

Это личный выбор каждого. Каждый руководитель сам определяет приоритеты, нельзя решить все проблемы сразу. Мы для себя определили — это поддержка наших воинов, поддержка их семей, обеспечение обороноспособности страны и, конечно, всё остальное – общественно-политическая стабильность и развитие экономики. Если не будет этих двух составляющих, не будет выполнения первых трех. Мы за страну, мы за Родину, все свои силы и энергию будем отдавать служению нашей стране. Чисто по-человечески: разве есть что-то важнее, если десятки тысяч наших молодых и немолодых ребят воюют там, рискуют жизнью? Разве есть что-то важнее, чем им помогать? Это самое важное.

Радий Хабиров, Глава Башкирии