Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил приоритеты своей деятельности

Телеканал БСТ в день 60-летнего юбилея Главы Башкирии Радия Хабирова показал большое интервью руководителя региона. Он рассказал о том, что приоритетно в его деятельности.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил приоритеты своей деятельности

Это личный выбор каждого. Каждый руководитель сам определяет приоритеты, нельзя решить все проблемы сразу. Мы для себя определили — это поддержка наших воинов, поддержка их семей, обеспечение обороноспособности страны и, конечно, всё остальное – общественно-политическая стабильность и развитие экономики. Если не будет этих двух составляющих, не будет выполнения первых трех. Мы за страну, мы за Родину, все свои силы и энергию будем отдавать служению нашей стране. Чисто по-человечески: разве есть что-то важнее, если десятки тысяч наших молодых и немолодых ребят воюют там, рискуют жизнью? Разве есть что-то важнее, чем им помогать? Это самое важное.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В своем интервью руководитель республики озвучил некоторые факты впервые. В ходе беседы с журналистом Дмитрием Каретко Радий Хабиров рассказал о наиболее сложных этапах своей жизни. Кроме того, он осветил главные вопросы текущей повестки.   

Также Глава Башкирии обозначил свою позицию по поводу наиболее резонансных событий в истории современной республики. В их числе – ситуация вокруг шихана Куштау, «горящий» Сибайский карьер и пандемия коронавируса.  

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