Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил приоритеты своей деятельности
Телеканал БСТ в день
60-летнего юбилея Главы Башкирии Радия Хабирова показал большое интервью руководителя
региона. Он рассказал о том, что приоритетно в его деятельности.
Это личный выбор каждого. Каждый руководитель сам определяет приоритеты, нельзя решить все проблемы сразу. Мы для себя определили — это поддержка наших воинов, поддержка их семей, обеспечение обороноспособности страны и, конечно, всё остальное – общественно-политическая стабильность и развитие экономики. Если не будет этих двух составляющих, не будет выполнения первых трех. Мы за страну, мы за Родину, все свои силы и энергию будем отдавать служению нашей стране. Чисто по-человечески: разве есть что-то важнее, если десятки тысяч наших молодых и немолодых ребят воюют там, рискуют жизнью? Разве есть что-то важнее, чем им помогать? Это самое важное.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
В своем интервью руководитель
республики озвучил некоторые факты впервые. В ходе беседы с журналистом
Дмитрием Каретко Радий Хабиров рассказал о наиболее сложных этапах своей жизни.
Кроме того, он осветил главные вопросы текущей повестки.
Также Глава Башкирии обозначил
свою позицию по поводу наиболее резонансных событий в истории современной
республики. В их числе – ситуация вокруг шихана Куштау, «горящий» Сибайский
карьер и пандемия коронавируса.