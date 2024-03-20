Глава Башкирии встретился с участниками форума «Мужской разговор»

Юбилей по-мужски и в качестве наставника для молодёжи. Сегодня Радию Хабирову исполнилось 60 лет. Этот день глава республики начал необычно – рано утром он приехал в парк «Патриот», где прошёл патриотический форум для школьников «Мужской разговор». Руководитель региона половину дня провёл с подростками – завтракал с ними за одним столом, провёл зарядку, упражнялся вместе с ребятами в гиревом спорте и разбирал автомат Калашникова. А уже после спортивной части дал напутственные советы, отвечая на вопросы школьников.

Даже те, кто не успел проснуться сразу, после такой зарядки точно взбодрились. В одном ряду с курсантами комплекс упражнений выполняет глава республики, который сегодня выступил главным наставником, а также известные спортсмены и артисты: капитан Салавата Юлаева Григорий Панин, силач Эльбрус Нигматуллин, боец Джефф Монсон и певец Рамиль Бадамшин. В строю также Владимир Серафимов, отец героя России Максима Серафимова, в честь которого и назвали парк.

Немного прохладно, но сейчас солнце выйдет и ребята согреются. Я хотел провести часть сегодняшнего дня с вами. У вас впереди вся жизнь, после учёбы вы получите разные профессии. И на ваши плечи ляжет республика, которую вы должны будете вести вперёд. Поэтому главная идея сегодняшнего весеннего форума – постараться дать вам что-то хорошее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перед началом соревнований школьники плотно позавтракали. Глава – также вместе с ними, чтобы лично проверить качество питания. После чего на площадке парка патриот Радий Хабиров дал старт зимним играм. В основной программе – военные дисциплины.

Тактическая подготовка в лучших армейских традициях. Под звуки выстрелов и дымовые завесы школьники преодолевают полосу препятствий. Автомат многие держат впервые, поэтому порой совершают ошибки.

Инструкторы также оценивали навыки курсантов по военно-медицинской и физической подготовке. Наблюдая за ходом состязаний, глава республики невольно вспомнил годы армейской службы и принял участие в разборке автомата Калашникова, а также показал технику выполнения в гиревых упражнениях.

Один из школьников установил рекорд, подняв железные снаряды 53 раза, за что получил в награду от Радия Хабирова именные часы.

Нынешний патриотический форум собрал 250 школьников. Всего же с начала работы парка «Патриот», работу которого курирует лично Радий Хабиров, на учебно-военных сборах побывали 15 тыс. ребят.

Особая гордость парка «Патриот» – музей военной техники. Экспонаты пополнились тремя танками ВСУ, подбитыми в зоне спецоперации. В планах разместить здесь и другие зарубежные образцы. В этом году на территории военно-учебного центра также откроют физкультурно-оздоровительный комплекс, пользоваться которым смогут и жители близлежащих населенных пунктов. Спортивная подготовка – одна из важнейших составляющих воспитания молодёжи.

Как правильно наметить жизненные ориентиры, глава республики рассказал школьникам уже в ходе «Мужского разговора». Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Многие из курсантов интересовались, где Радий Хабиров проходил свою срочную службу в армии.

Очень многое в жизни будет зависеть от того, служили ли вы в армии или нет. К примеру, работа на государственных должностях, в судебной системе или правоохранительных органах требует прохождения срочной службы. Кроме того, армия – хорошая школа жизни, – подчеркнул Радий Хабиров. – Что касается сослуживцев, мы договорились, что после демобилизации будем встречаться каждый год. Но жизнь намного сложнее – нас раскидало по всему Советскому Союзу и связь оборвалась. Продолжаю тесно общаться с двумя сослуживцами. Как показывает время, сплочённое боевое братство есть у тех ребят, которые вместе прошли боевые действия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Форум прошел в день рождения Радия Хабирова. Главе республики – 60. Школьники поздравили его с круглой датой, а он в свою очередь рассказал, почему решил провести этот день здесь.

Сегодня в зале есть парни, отцы которых воюют. И когда я провожал их на специальную военную операцию, чётко сказал, что мы будем заботиться о ваших семьях, пока вы защищаете Родину. Для меня главная задача – позаботиться о вас, чтобы у ваших мам и бабушек всё было хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан