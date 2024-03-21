Бюджет Башкирии на текущий год может быть увеличен на 8 млрд рублей

Бюджет республики на этот год планируется увеличить на 8 миллиардов. Законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов башкирского парламента. Сегодня назначили дату проведения пленарного заседания Госсобрания и утвердили его повестку.

Также среди планируемых важных изменений в законодательной базе – появление понятия «постинтернатное сопровождение». Он подразумевает поддержку детей-сирот и предоставление им денег на личные нужды. Очередное заседание парламента назначено на 28 марта.