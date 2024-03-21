Бюджет Башкирии на текущий год может быть увеличен на 8 млрд рублей

Бюджет республики на этот год планируется увеличить на 8 миллиардов. Законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов башкирского парламента. Сегодня назначили дату проведения пленарного заседания Госсобрания и утвердили его повестку.
Также среди планируемых важных изменений в законодательной базе – появление понятия «постинтернатное сопровождение». Он подразумевает поддержку детей-сирот и предоставление им денег на личные нужды. Очередное заседание парламента назначено на 28 марта.
На заседании президиума парламента наш коллега журналист Расуль Сагитов был награжден почетным знаком Госсобрания за особый вклад в укрепление законности. Руководитель отдела общественно-политических программ радио «Юлдаш» отметил, что освещением парламентских тем в республике он занимается давно. По его словам, во многом этому способствует наличие второго высшего образования в области юриспруденции.