В Центр поддержки участников СВО за 3 месяца поступило более тысячи обращений

За три месяца в уфимский центр поддержки участников СВО и членов их семей поступило уже более 1000 обращений. Среди них – социально-бытовые вопросы, а также связанные с медицинской реабилитацией, трудоустройством, санаторно-курортным лечением. Там же можно получить и консультацию по отбору на военную службу по контракту. Подскажут об условиях набора и необходимых документах и сотрудники администрации районов города. А в некоторых – даже сопроводят до пункта отбора.

Поступить на службу может практически любой желающий. Каждый день в пункте отбора подписывают контракты с Минобороны России десятки людей. Добровольцами уходят и женщины до 45 лет. Подписать соглашение могут также военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после срочной службы по призыву. Контракт до 65 лет могут подписать те, кто в звании от рядового до прапорщика. Почти 40 мер поддержки оказывают военнослужащим в Башкортостане. Основные льготы касаются денежных компенсаций, часть – банковской сферы и кредитования, социальной сферы.