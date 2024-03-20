В Уфе ветеринаров учат спасать людей

Ветеринаров учат спасать людей. Курс по оказанию первой помощи прошёл на базе БГМУ. Обучение прошли студенты второго курса аграрного университета. Более 100 человек сдали практические зачёты. Такую подготовку для БГАУ организовали впервые – в рамках сотрудничества вузов.

Драматичная реплика – к счастью, не перед живым человеком. Когда индикатор горит красным цветом – это сигнализирует о неправильных действиях, недостаточном нажиме и компрессии. Массаж сердца студентка второго курса аграрного университета делает впервые. Диана Шеменкова – будущий врач, но ветеринарный.

Курс по оказанию первой помощи человеку студенты из Аграрного университета теперь часть учебной программы. Организованно такая практика в БГМУ для БГАУ прошла впервые – в рамках сотрудничества вузов. Медики призывают внедрять такую подготовку во всех учебных заведениях. Решающее значение в спасении человека имеют первые 10 минут после получения травмы.

Возможно, подобная практика будет применима и в Уфе. По крайней мере в аграрном университете. С ветеринаров же начали – так как им проще. Есть схожесть в теории, например, в строении конечностей.