В Уфе дорожные службы проводят ямочный ремонт

Дорожные службы столицы проводят ямочный ремонт. Дефекты начали устранять в феврале. Положили уже более 100 тонн литого асфальта. Готовят смесь из битума и асфальтовой крошки.

Сам процесс латания кажется простым, но, чтобы заплатка держалась, нужно соблюдать технологию. Ремонт ведется круглосуточно, бригады выезжают по мере обнаружения ям. А фиксируют дефекты покрытия в ходе ежедневного объезда территорий.