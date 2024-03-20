«Агидель» уступила во втором матче полуфинальной серии плей-офф «Динамо-Неве»

«Агидель» уступила и во втором матче полуфинальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги. Первый период встречи против «Динамо-Невы» прошел без заброшенных шайб, во втором гости отличились дважды. «Агидель» совершила камбэк в третьей двадцатиминутке благодаря шайбам Вероники Коржаковой, Ксении Тюриной и Илоны Марковой, однако «Динамо-Нева» сумело сравнять счет.