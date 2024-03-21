В Уфе мужчину дважды за день снимали с окон многоэтажки

Накануне в Уфе экстренные службы получили информацию о том, что на улице М. Джалиля мужчина повис на уровне 7 этажа многоэтажки.

По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, 35-летний мужчина хотел спуститься с 8 этажа на двухметровой цепочке, но в какой-то момент повис.

Спасатели спускались к пострадавшему по спасательной веревке с окна одной из квартир на 9 этаже. «Верхолаза» обвязали и транспортировали до земли, где передали стражам порядка.

Однако позднее в этот же день поступило новое сообщение о том, что этот же человек снова висит в окне. Сотрудники госкомитета республики по ЧС провели еще одну спасательную операцию.