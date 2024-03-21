В Башкирии боец СВО восстанавливает силы, чтобы вновь вернуться на передовую

В зоне спецоперации в одном строю с нашими земляками служат бойцы из разных регионов страны. Один из них – военнослужащий из Краснодарского края с позывным «Технолог».
Как рассказывает корреспондент издания «Куюргаза» Нияра Кашапова, на фронт он попал прошлым летом. А сейчас мужчина лечится в госпитале после повторного ранения. Но как только восстановит свои силы, сразу же вернется обратно на передовую.
В нем течет кровь двух братских народов: мать бойца из Белоруссии, а отец и бабушка из Артёмовска. Отец жутко ненавидел бандеровцев, а наш герой ненавидит нацизм. Он с нетерпением ждет окончания реабилитации, чтобы вновь встать в один строй со своими боевыми товарищами и воевать до победы.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Куюргаза»