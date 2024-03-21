В Башкирии боец СВО восстанавливает силы, чтобы вновь вернуться на передовую

В зоне спецоперации в одном строю с нашими земляками служат бойцы из разных регионов страны. Один из них – военнослужащий из Краснодарского края с позывным «Технолог».

Как рассказывает корреспондент издания «Куюргаза» Нияра Кашапова, на фронт он попал прошлым летом. А сейчас мужчина лечится в госпитале после повторного ранения. Но как только восстановит свои силы, сразу же вернется обратно на передовую.

Нас отправляли туда, где горячо. Последний бой был нелёгким. По нам танк противника стрелял, меня и подцепило. Это уже второй раз. После первого ранения я не поехал в госпиталь, отказался, наших раненых пацанов помогал грузить в машину. Бог даст, и сейчас быстро поправлюсь! Боец СВО, позывной «Технолог»

В нем течет кровь двух братских народов: мать бойца из Белоруссии, а отец и бабушка из Артёмовска. Отец жутко ненавидел бандеровцев, а наш герой ненавидит нацизм. Он с нетерпением ждет окончания реабилитации, чтобы вновь встать в один строй со своими боевыми товарищами и воевать до победы.

Не горюем, не плачем, не унываем! Мы, русские, никогда не сдаёмся! Боец СВО, позывной «Технолог»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.