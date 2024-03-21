В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная процедуре банкротства

Плюсы и минусы банкротства обсуждали на пресс-конференции в Уфе. К этой финансовой процедуре зачастую обращаются многодетные семьи, пенсионеры и безработные из-за нехватки денег и отсутствия возможности погашения долгов.

В России за последние восемь лет банкротами признаны более миллиона человек. По итогам 2023 года Башкортостан занял пятое место по судебному банкротству и девятое по внесудебному.

По данным Центробанка, 57% экономически активного населения страны имеет займы и кредиты и при этом 20% – просроченные кредиты. Растет число клиентов микрофинансовых организаций, как следствие, появляется все больше организаций по списанию долгов. Некоторые из них недобросовестные. Управление Росреестра по Республике Башкортостан ежедневно сталкивается с большим количеством жалоб на действия финансовых управляющих. Многие не представляют последствия от процедуры банкротства. Но если ее не избежать, то можно обратиться в МФЦ.