В Уфе стартовали прослушивания в госансамбль кураистов Башкирии

В Уфе стартовали прослушивания артистов в созданный государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан. В коллективе будет 31 штатная единица. Основная его часть будет состоять из кураистов, но также необходимы музыканты, играющие на кубызе, думбре и скрипке.