В Уфе стартовали прослушивания в госансамбль кураистов Башкирии

В Уфе стартовали прослушивания артистов в созданный государственный ансамбль кураистов Республики Башкортостан. В коллективе будет 31 штатная единица. Основная его часть будет состоять из кураистов, но также необходимы музыканты, играющие на кубызе, думбре и скрипке.
Указ о создании ансамбля кураистов был подписан руководителем региона 11 марта. Радий Хабиров дал поручение оперативно сформировать базу коллектива, чтобы ко Дню Республики уже услышать их исполнение. На первое прослушивание пришли более 30 музыкантов.