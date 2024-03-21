В Уфе прошла полилингвальная олимпиада «Агидель»

Победители полилингвальной олимпиады «Агидель» получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. Договоренности об этом есть уже с БГПУ им. М. Акмуллы и УУНиТ. Олимпиада прошла в регионе уже в четвертый раз.
В заочном этапе приняли участие более тысячи школьников, на очный попали более ста человек. Мероприятие проводится для выявления, поддержки и поощрения талантливых детей, владеющих несколькими языками.
Принять участие в интеллектуальном состязании могли обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Башкортостана и других регионов. Тема тестов на этот раз посвящена Году семьи.