В Уфе сегодня состоится открытие Восточного выезда

Остаётся немного времени до того момента, как по Восточному выезду запустят движение автотранспорта. Это не просто масштабное, а по-настоящему грандиозное событие. Ведь начинали масштабный инфраструктурный проект ещё в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены. Всерьёз за стройку взялись уже в 2019-м. В ноябре того года правительство Башкирии и «Башкирская концессионная компания» заключили дополнительное соглашение о финансировании нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5. И вот спустя в общей сложности более 30 лет долгожданное не только для нашей республики, но и для всей дорожной отрасли страны событие скоро состоится.