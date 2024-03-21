Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, почему часто бывает в зоне СВО

Радий Хабиров в день своего 60-летия дал большое интервью телеканалу БСТ. Руководитель региона рассказал о том, почему он часто бывает на передовой в зоне СВО.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, почему часто бывает в зоне СВО

Там ребята понимают, что к ним серьезно относятся, видят сложности их службы и их героизм. Они всегда очень радуются, когда мы встречаемся. Но здесь нужна чрезвычайно высокая дисциплина для того, чтобы не подставить ребят, которые приходят на встречу с тобой. Они никогда ничего не просят, это удивительное дело. Я оттуда всегда уезжаю, как от какого-то чистого места. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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