Радий Хабиров рассказал, как решал ситуацию с тлением карьера в Сибае

Проблема того требовала. В воздухе витало слово «эвакуация». Представьте, 60 тысяч человек эвакуировать. Это огромная проблема. Если пожар – его можно потушить. Если река – можно перегородить. А тут – воздух. Это была очень непростая ситуация. Я признателен инженерам и ответственной позиции УГМК. Мы закрыли шахты под котлованом, люди остались без работы, но мы решили эти вопросы. Второе – люди были переполошены сильно. Мы проводили встречи, было много криков, эмоций. Мы наладили систему объективного ежедневного оповещения о состоянии воздуха, чтобы люди понимали, что здесь не смертельно. Мы дали людям понять, что мы не бездействуем. В таких случаях самое главное – быть рядом с людьми.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана