Радий Хабиров рассказал, как легендарный Минигали Шаймуратов получил звезду Героя России

В жизни ничего не бывает просто так. Нужно было проникнуться судьбой генерала. Разведка, выполнение спецзаданий в Китае, работа в Кремле, формирование полка, прямая атака в бою. Он даже погиб 23 февраля 1943 года – в день той структуры, которой посвятил всю свою жизнь. Было очень много непонятных историй об обстоятельствах его гибели. Я был на месте его гибели, мы установили там бюст. Эта история завладела душой и сердцем. Мне говорили, что это невозможно, потому что история с наградными листами по Великой Отечественной войне уже закрылась. Тем не менее я сделал хороший альбом: личность, боевой путь. Я сам лично читал в архиве обращение Буденного в 1948 году на имя Михаила Калинина о том, что погиб комдив, «прошу поддержать просьбу народа Башкортостана». И подобные обращения шли все эти годы. Когда я был главой администрации Муртазы Губайдулловича, я в том числе в очередной раз направлял материалы на то, чтобы присвоить звезду героя. И осенью 2019 года была встреча, какое-то время я посвятил, рассказывая нашему Президенту эту историю. Я видел интерес у него в глазах. И тут он пишет визу главе администрации поддержать республику в этом вопросе – моей радости не было предела.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана