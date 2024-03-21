Глава Башкирии поддержал дружбу с Беларусью и Казахстаном

Глава Башкирии дал большое интервью телеканалу БСТ в честь своего 60-летия. Радий Хабиров ответил на личные вопросы и поделился достижениями республики за время руководства.

Фото №1 - Глава Башкирии поддержал дружбу с Беларусью и Казахстаном

Так, очень важным для развития региона оказался дружба с Беларусью и Казахстаном. Республики сообща реализуют и экономический потенциал, и социальный.

Абсолютно естественное объяснение. После 2022 года началось ясное понимание: если мы будем замыкаться в себе, точно что-то пропустим. Все логистические цепочки порвались. Эти поездки к чему привели? У меня сложились теплые отношения с Президентом Казахстана. Мы подолгу с ним общались, Казахстан ведет себя очень аккуратно на международной арене. Белорусы для нас – самый важный партнер. У нас на очереди несколько белорусских заводов. Приходят их инвестиции, технологии. И самое главное – мы чувствуем, что с нами хотят сотрудничать. 

Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Полное интервью можно прочитать по ссылке.

Телерадиоведущий
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