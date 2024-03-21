Радий Хабиров оценил торговый потенциал Башкирии с другими странами

Нашим внешнеторговым партнером становится Китай. И мы огромное количество комплектующих, станков, технологий берем именно оттуда. Нам Китай интересен, поэтому мы там открыли представительство. Оборот с Турцией увеличился в 2,5 раза. У нас была поездка в Иран. Некоторые иранские технологии наши крупные предприятия будут реализовывать в области нефтехимии.

Радий Хабиров, Глава Башкирии