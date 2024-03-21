Президенту России рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

В рамках рабочего визита в Башкирию медик также посетила Уфимский хоспис. Она с интересом ознакомилась с работой хосписа, пообщалась с подопечными, а также дала команде полезные практические рекомендации. Гостья высоко оценила созданные в хосписе для его подопечных условия.