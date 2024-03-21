Президенту России рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Владимир Путин ознакомился с работой ФАПов Башкирии. О системе здравоохранения республики Президенту рассказала главный врачи Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Медик посетила Башкирию в феврале и оценила сельские медицинские учреждения.

Фото №1 - Президенту России рассказали о работе цифровых ФАПов Башкирии

Безусловно, многое сделано. Фельдшер наглядно продемонстрировала, как работает искусственный интеллект при передаче данных об электрокардиограмме, как проводятся телемедицинские консультации. Рассказала, как они являются абсолютно задействованными членами больших крупных медицинских объединений и могут в онлайн-режиме решать очень сложные медицинские проблемы.

Марьяна Лысенко

В рамках рабочего визита в Башкирию медик также посетила Уфимский хоспис. Она с интересом ознакомилась с работой хосписа, пообщалась с подопечными, а также дала команде полезные практические рекомендации. Гостья высоко оценила созданные в хосписе для его подопечных условия.

В хосписе созданы очень комфортные, приближенные к домашним условия. Я вижу тут одно из самых идеальных воплощений того, как должна реализовываться паллиативная помощь.

Марьяна Лысенко
Телерадиоведущий
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