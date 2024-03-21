В Уфе врачи РДКБ спасли трехлетнюю девочку с непроходимостью пищевода

О высокотехнологичной операции федерального уровня, которую провели хирурги Республиканской детской клинической больницы рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Летом у трехлетней девочки появились первые симптомы ахалазии пищевода. Это хроническое заболевание, которое вызывает непроходимость. Позже ребенок уже не мог принимать даже жидкую пищу. Ее доставили в Ермекеевскую ЦРБ, где после полного обследования было принято решение о переводе маленькой пациентки в РДКБ.

Девочка на момент поступления в стационар весила всего 10 кг (норма 14 кг). Перед операцией ей было обеспечено высокобелковое питание, смеси вводились через желудочный зонд.

Как только ребенок набрал в весе, ему сразу же сделали высокотехнологичную операцию. По словам Айрата Рахматуллина, такая операция – значительное достижение для РДКБ, так как обычно подобные вмешательства проводятся только в федеральных медицинских центрах из-за сложности.

После операции девочка постепенно начала принимать жидкую пищу. Сейчас она пока еще восстанавливается, но уже может питаться разнообразной едой. ⠀