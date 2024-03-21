В Уфе открыли «Восточный выезд» из города

Сегодня, 21 марта, в Уфе состоялось открытие «Восточного выезда». Это один из крупнейших инфраструктурных проектов Башкирии. Благодаря новому выезду из Уфы до трассы М-5 можно будет доехать за 10 минут.
Восточный выезд представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Общая протяженность составляет 13,9 км. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 120 км/ч, в тоннеле – 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи поздравил руководство и жителей республики с вводом в строй уникального объекта и поблагодарил строителей за их работу.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал разрешение на открытие «Восточного выезда» и запуск движения транспорта. После этого первые колонны автомобилей начали движение по тоннелю.
Глава республики после того, как проехал по Восточному выезду, осмотрел пункт взимания платы и диспетчерскую.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова, до 1 апреля будет тестовый режим проезда по дороге и до этого времени оплата не будет взиматься.
С 1 апреля плата за проезд ночью будет стоить 20 рублей с легковых автомобилей, а с 06:00 утра – 100 рублей. Общественный транспорт, машины спецслужб, почты и школьные автобусы будут проезжать по выезду бесплатно.