В Уфе открыли «Восточный выезд» из города

Сегодня, 21 марта, в Уфе состоялось открытие «Восточного выезда». Это один из крупнейших инфраструктурных проектов Башкирии. Благодаря новому выезду из Уфы до трассы М-5 можно будет доехать за 10 минут.

Фото №1 - В Уфе открыли «Восточный выезд» из города

Восточный выезд представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Общая протяженность составляет 13,9 км. Расчетная скорость движения автотранспорта составит 120 км/ч, в тоннеле – 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что для нашей республики, нашей столицы, для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами вводим в строй один из самых долгих объектов, который мы строили всей республикой. Это один из самых дорогих инфраструктурных проектов за последние десятилетия и, конечно, очень ожидаемый. Я сегодня хотел поблагодарить всех, кто принимал участие в этом событии. В первую очередь руководителей, инженеров, строителей, которые в далекие 90-е годы приняли решение начать строить этот объект. Еще, может, до конца не понимая всей сложности его финансовой капиталоемкости. За это огромное спасибо! Сегодня я хочу поблагодарить всех наших партнеров. Партнеров и управленческую команду нашей республики, нашего концессионера – компанию «ЛиМак», банк ВТБ. И, конечно, мы благодарим нашего Президента. Без его решения не было бы такого мощного федерального гранта и федерального финансирования. Конечно, мы благодарим всех строителей, инженерный и технический персонал, всех сотрудников. Для Уфы мосты имеют стратегически важное значение во всех смыслах. И вот мы сегодня его открываем. Но на этом история не заканчивается. Мы сегодня открываем выезд на М-5. Но чтобы завершить этот объект, нам нужно соединить его с М-7. И там впереди предстоит большая работа, которая уже ведется, уже осуществляется снос определенный и проектирование. Поздравляю жителей нашей республики и уфимцев. В добрый путь!

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Фото №2 - В Уфе открыли «Восточный выезд» из города

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеосвязи поздравил руководство и жителей республики с вводом в строй уникального объекта и поблагодарил строителей за их работу.

Создание транспортного коридора, организация нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 начинались в 1992 году. Это был один из долгостроев, который благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, системной работе правительства страны вместе с республикой нам удалось претворить это решение в жизнь. Восточный выезд – это уникальный транспортный проект не только для Башкортостана, но и для всей России. Он окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие региона, увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. Хочу сказать спасибо вашей управленческой команде, Радий Фаритович, за высокие темпы строительства жилья. Уфа является одним из лидеров в этом направлении. И новая дорога позволит поддерживать эти высокие темпы развития города. Восточный выезд снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть, повысит инвестиционную привлекательность всей республики.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал разрешение на открытие «Восточного выезда» и запуск движения транспорта. После этого первые колонны автомобилей начали движение по тоннелю.

Телерадиоведущий

Глава республики после того, как проехал по Восточному выезду, осмотрел пункт взимания платы и диспетчерскую.

Фото №3 - В Уфе открыли «Восточный выезд» из города

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова, до 1 апреля будет тестовый режим проезда по дороге и до этого времени оплата не будет взиматься.

С 1 апреля плата за проезд ночью будет стоить 20 рублей с легковых автомобилей, а с 06:00 утра – 100 рублей. Общественный транспорт, машины спецслужб, почты и школьные автобусы будут проезжать по выезду бесплатно.

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