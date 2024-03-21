В Башкирии бывший пожарный выиграл 2 млн рублей

Сообщается, что раньше мужчина покупал лотерейные билеты с любимыми числами, а в этот раз попросил продавца выбрать для него три билета наугад. Житель Башкирии убрал их в бардачок автомобиля и прокатался с ними целый месяц. А когда решил проверить результат по числовой таблице из архива тиражей на сайте, выяснили, что стал победителем.