В Башкирии бывший пожарный выиграл 2 млн рублей

Житель Башкирии стал счастливым победителем лотереи. Ему удалось выиграть 2 млн рублей на автомобиль.
Сообщается, что раньше мужчина покупал лотерейные билеты с любимыми числами, а в этот раз попросил продавца выбрать для него три билета наугад. Житель Башкирии убрал их в бардачок автомобиля и прокатался с ними целый месяц. А когда решил проверить результат по числовой таблице из архива тиражей на сайте, выяснили, что стал победителем.
Свой выигрыш мужчина решил получить деньгами. Он планирует потратить их на здоровье, отдых и подарки. Сам мужчина – бывший пожарный. А много лет назад он уже побеждал в лотерее и выиграл спортивный велосипед.