Радий Хабиров – о Восточном выезде: «Это создаст дополнительный комфорт»

Это крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный объект в Башкортостане. Его стоимость превышает 40 млрд рублей. Это очень сложный инженерный объект – 1 200 м тоннеля, почти 3 км моста и 10 км дороги. Безусловно, для Уфы, для жителей нашей республики это создаст дополнительный комфорт. Потому что количество автомобилей увеличивается, транспортная нагрузка в городах республики, как и по всей стране, растёт. Восточный выезд будет способствовать более комфортному и быстрому перемещению людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан