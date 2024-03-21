Радий Хабиров – о Восточном выезде: «Это создаст дополнительный комфорт»

По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. Движение по Восточному выезду запущено. Общая его протяженность почти 14 километров. Это 10 километров скоростной дороги, 1200 метров автодорожного тоннеля и мостовой переход с эстакадой через реку Уфу.

Благодаря новой дороге из Уфы на федеральную трассу М-5 можно будет доехать примерно за 10 минут. Участие в торжественном открытии важнейшего для столицы региона инфраструктурного проекта принимал Глава Башкортостана. После этого Радий Хабиров проехал по Восточному выезду глава республики осмотрел пункт взимания платы и диспетчерскую центра управления дорогой.

Это крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный объект в Башкортостане. Его стоимость превышает 40 млрд рублей. Это очень сложный инженерный объект – 1 200 м тоннеля, почти 3 км моста и 10 км дороги. Безусловно, для Уфы, для жителей нашей республики это создаст дополнительный комфорт. Потому что количество автомобилей увеличивается, транспортная нагрузка в городах республики, как и по всей стране, растёт. Восточный выезд будет способствовать более комфортному и быстрому перемещению людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Участие в открытии Восточного выезда принимал и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства. В первой половине дня Игорь Костюченко провел совещание по развитию дорожного хозяйства в Башкортостане. Разговор в частности шёл об инфраструктурных проектах, которые реализуются в нашей республике.

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