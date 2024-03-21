Радий Хабиров вручил госнаграды родным погибших на СВО военнослужащих

Награды героям. Сегодня в Колонном зале республики Радий Хабиров вручил госнаграды родным погибших на СВО военнослужащих. Звания «Герой России» удостоен подполковник Андрей Мигунов посмертно. Ордена Мужества также посмертно получили Олег Маленков, Игорь Никитин и Дим Шарипов. Об этих бойцах в республике будут помнить, а семьям окажут всю необходимую поддержку.

Вручают награду вдове и дочери героя. Свою золотую звезду Андрей Мигунов получает посмертно. Ветеран Афганской войны подписал контракт с Минобороны в мае прошлого года. Добровольцем на СВО ушел в составе полка «Башкортостан» в должности командира танкового батальона. В одном из боев, возглавив бронегруппу, не допустил прорыва противника к занятым позициям. Благодаря его грамотным действиям удалось остановить врага и не допустить гибели людей среди личного состава. Уже при возвращении на позиции БМП комбат подвергся нападению дронов. Подполковник погиб, получив тяжелые ранения.

В своем выступлении глава республики отметил, что сегодня солдаты спасают Родину, чтобы не допустить повторения 41-го года. Воины встали на защиту братского Донбасса. Детей, женщин и стариков. Их имена навечно вписаны в героическую историю страны и республики. Погибших бойцов стоя почтили минутой молчания.

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения настоящим героям, мужественным защитникам Отечества. Наши воины встали на защиту братского Донбасса. На защиту детей, женщин и стариков. Сражались до последнего, не дрогнули и не отступили. Их имена навечно вписаны в героическую историю страны и нашей республики. Вечная слава павшим воинам России, вечная память! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сын старшины Олега Маленкова получает за отца орден Мужества. Папа – герой, его гордость. Парень продолжает династию – учится в кадетском корпусе имени Александра Доставалова в Ишимбае.

Ордена Мужества также вручены родственникам погибших – рядового Игоря Никитина, ефрейтора Дима Шарипова. После церемонии глава республики подошел к близким военнослужащих и пообщался с ними. Поддержка солдат, как и их семей, на контроле руководства региона. В Башкортостане работает фонд «Защитники Отечества», здесь участники СВО и их родные могут получить помощь по принципу единого окна. Особое внимание тем, кто не дождался героев с поля боя.