В Приамурье продолжается поиск вахтовиков из Башкирии

В Амурской области продолжаются поиск и спасение вахтовиков из Башкортостана. 13 горняков, среди них пятеро жителей республики, с понедельника находятся под завалами на глубине 120 метров.

Как сообщает МЧС России, для недопущения повторного прорыва горной массы и воды горноспасатели продолжают возводить водоупорные перемычки, постоянно мониторят уровень воды и вторую буровую установку. По официальной информации пробурен 71 метр разведочной скважины. Будет доставлено оборудование подземного бурения. Оно ускорит прохождения рудника для определения места нахождения людей.