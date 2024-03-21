Хоккеистки «Агидели» рассказали подробности матча с «Динамо-Невой»

«Агидель» совершила камбэк в третьей двадцатиминутке благодаря шайбам Вероники Коржаковой, Ксении Тюриной и Илоны Марковой, однако «Динамо-Нева» через 12 секунд сумели счёт сравнять. 3:3 в основное время, а в овертайме команды обошлись без заброшенных шайб.

Победителя команды выявляли в серии буллитов. После пяти бросков счёт был равным, у «Агидели» забросила Вероника Коржакова, а у гостей – Анна Шохина. Она же реализовала ещё два послематчевых буллита, на что хозяйки льда сумели ответить лишь точным броском Илоны Марковой. «Динамо-Нева» забирает и второй матч серии. Теперь противостояние продолжится в Санкт-Петербурге 23 и 24 марта.