В Уфе запустили движение по Восточному выезду

По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. Движение по Восточному выезду от Проспекта Салавата Юлаева и до федеральной трассы М-5 запущено. В торжественной церемонии открытия объекта принимал участие глава Башкортостана. Одними из первых по тоннелю и скоростной трассе проехала и наша съёмочная группа.
Многотонные грузовики и брендированные автобусы с логотипами «Терра Башкирия» получают право первыми проехать по тоннелю Восточного выезда. Сначала 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной дороге – и автолюбители оказываются на федеральной трассе М-5.
Это не просто масштабное, а по-настоящему грандиозное для республики событие. Ведь начинали инфраструктурный проект ещё в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены. Всерьёз за стройку взялись уже в 2019-м. Тогда Правительство региона и «Башкирская концессионная компания» заключили дополнительное соглашение о финансировании нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5.
Не только крупный, но и дорогостоящий проект. Строительство восточного выезда обошлось в 40 целых 3 десятых миллиарда рублей. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по видеосвязи поздравил руководство и жителей республики с вводом в эксплуатацию уникального объекта, который построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Благодаря новой дороге, из Уфы на федеральную трассу М-5 можно будет доехать примерно за 10 минут. Расчетная скорость движения автотранспорта – 120 км/ч, в тоннеле же – 80 км/ч. Проезд по Восточному выезду будет платным.
Пункт взимания оплаты расположен примерно посередине Восточного выезда. Это порядка 7 километров, как от Уфы, так и от федеральной трассы М-5. В каждом из направлений по пять полос для взимания оплаты.
Оплату можно будет произвести как безналичным расчетом, так и наличными. Некоторые полосы оборудованы автоматическими аппаратами взимания оплаты. В будущем планируется ввести расчёт транспондером.
С тем, как работает пункт взимания платы, и сама диспетчерская Центра управления дорогой, ознакомился и Радий Хабиров. Отвечая на вопросы журналистов, глава республики отметил, что Восточный выезд создаст дополнительный комфорт для Уфы и жителей республики. Но на этом работы не остановятся, подчеркнул руководитель региона.
Эта дорога даст новый толчок развитию строительства в зауфимье, сказал глава республики, обозначив при этом градостроительный потенциал в 5-6 миллионов квадратных метров жилья.
Пока Восточный выезд будет работать в тестовом режиме. С 1 апреля проезд станет платным: 20 рублей ночью и 100 рублей – днём для легкового транспорта.