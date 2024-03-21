В Уфе запустили движение по Восточному выезду

По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. Движение по Восточному выезду от Проспекта Салавата Юлаева и до федеральной трассы М-5 запущено. В торжественной церемонии открытия объекта принимал участие глава Башкортостана. Одними из первых по тоннелю и скоростной трассе проехала и наша съёмочная группа.

Многотонные грузовики и брендированные автобусы с логотипами «Терра Башкирия» получают право первыми проехать по тоннелю Восточного выезда. Сначала 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной дороге – и автолюбители оказываются на федеральной трассе М-5.

Для нас всех – это особенный день. Мы от души благодарим и строителей, которые своим самоотверженным трудом создали уникальный инфраструктурный объект. Для Уфы, которая с трёх сторон окружена реками, Восточный выезд имеет стратегическое значение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это не просто масштабное, а по-настоящему грандиозное для республики событие. Ведь начинали инфраструктурный проект ещё в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены. Всерьёз за стройку взялись уже в 2019-м. Тогда Правительство региона и «Башкирская концессионная компания» заключили дополнительное соглашение о финансировании нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5.

Не только крупный, но и дорогостоящий проект. Строительство восточного выезда обошлось в 40 целых 3 десятых миллиарда рублей. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по видеосвязи поздравил руководство и жителей республики с вводом в эксплуатацию уникального объекта, который построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, системной работе Правительства страны вместе с республикой нам удалось претворить в жизнь. Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Благодаря новой дороге, из Уфы на федеральную трассу М-5 можно будет доехать примерно за 10 минут. Расчетная скорость движения автотранспорта – 120 км/ч, в тоннеле же – 80 км/ч. Проезд по Восточному выезду будет платным.

Пункт взимания оплаты расположен примерно посередине Восточного выезда. Это порядка 7 километров, как от Уфы, так и от федеральной трассы М-5. В каждом из направлений по пять полос для взимания оплаты.

Оплату можно будет произвести как безналичным расчетом, так и наличными. Некоторые полосы оборудованы автоматическими аппаратами взимания оплаты. В будущем планируется ввести расчёт транспондером.

С тем, как работает пункт взимания платы, и сама диспетчерская Центра управления дорогой, ознакомился и Радий Хабиров. Отвечая на вопросы журналистов, глава республики отметил, что Восточный выезд создаст дополнительный комфорт для Уфы и жителей республики. Но на этом работы не остановятся, подчеркнул руководитель региона.

Но впереди у нас – работы по трём мостам. Очень насущная задача – реконструкция Затонского моста. Мы также спроектировали новый мост через Белую в районе торгового центра «Мега» и начали переговоры с рядом компаний по поводу финансовой схемы строительства моста в створе улицы Интернациональной. В целом нам есть над чем работать и куда двигаться. И если мы выполним эти планы, то существенно улучшим дорожную инфраструктуру нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эта дорога даст новый толчок развитию строительства в зауфимье, сказал глава республики, обозначив при этом градостроительный потенциал в 5-6 миллионов квадратных метров жилья.