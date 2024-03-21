В Уфу приехали урологи со всего мира

Башкирская столица принимает Международный конгресс по фундаментальной и клинической урологии и онкоурологии. Специалисты будут обмениваться опытом и укреплять деловое партнёрство между российским, европейским, азиатским и арабским урологическими сообществами.

Мировые медицинские эксперты представят экспериментальные исследования и поделятся практическими результатами. В конгрессе принимают участие не только врачи, но и представители научного сообщества, руководители лабораторий.

Я пообщался со студентами из Индии. Из всех штатов нашей страны приезжают на обучение в БГМУ. Я считаю это один из лучших вузов. Я давно хотел побывать в России. И обрадовался поступившему приглашению на международный конгресс. Нам всем полезен обмен опытом.

Раджив Тийпи, президент Ассоциации урологов Индии

Особое внимание на международном конгрессе уделили онкоурологии. На базе клиники БГМУ прошла уже практическая часть. Врачи провели операцию с помощью новейшего роботизированного комплекса «Да Винчи», который в ПФО есть только в Башкортостане. Благодаря видеотрансляции, за процессом наблюдали десятки специалистов. Одна из самых распространённых форм онкологии у мужчин – рак предстательной железы.

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