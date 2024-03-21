В Уфу приехали урологи со всего мира

Башкирская столица принимает Международный конгресс по фундаментальной и клинической урологии и онкоурологии. Специалисты будут обмениваться опытом и укреплять деловое партнёрство между российским, европейским, азиатским и арабским урологическими сообществами.
Мировые медицинские эксперты представят экспериментальные исследования и поделятся практическими результатами. В конгрессе принимают участие не только врачи, но и представители научного сообщества, руководители лабораторий.
Особое внимание на международном конгрессе уделили онкоурологии. На базе клиники БГМУ прошла уже практическая часть. Врачи провели операцию с помощью новейшего роботизированного комплекса «Да Винчи», который в ПФО есть только в Башкортостане. Благодаря видеотрансляции, за процессом наблюдали десятки специалистов. Одна из самых распространённых форм онкологии у мужчин – рак предстательной железы.