В Уфу приехали урологи со всего мира

Я пообщался со студентами из Индии. Из всех штатов нашей страны приезжают на обучение в БГМУ. Я считаю это один из лучших вузов. Я давно хотел побывать в России. И обрадовался поступившему приглашению на международный конгресс. Нам всем полезен обмен опытом.

Раджив Тийпи, президент Ассоциации урологов Индии