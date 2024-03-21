Летчик из Уфы прыгнет из стратосферы на Северный полюс

Уфимский парашютист готовится поставить мировой рекорд. В свои 64 года Александр Лынник вместе с двумя другими летчиками заканчивает подготовку к прыжку из стратосферы на Северный полюс Земли. В начале апреля экипажу предстоит совершить приземление с высоты 10 километров при температуре -55°C. Лётчик решил приурочить прыжок сразу к нескольким событиям – к предстоящему юбилею Уфы, 120-летию со дня рождения лётчика Валерия Чкалова и ко Дню космонавтики.
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Это не расслабленная разминка на степпере, а интервальная гипоксическая тренировка. Обычным пациентам полагается использовать такой аппарат сидя, чтобы активизировать иммунную систему или снизить давление. Но для Александра Лынника это – один из способов подготовиться к прыжку с парашютом.
Это будет не рядовой прыжок. Вместе с космонавтом Михаилом Корниенко и руководителем «Стратонавтики» Денисом Ефремовым Александр планирует поставить мировой рекорд. Парашютистам предстоит приземлиться на Северном полюсе после полета из стратосферы. Подготовка включала в себя несколько этапов – испытание низкими температурами, посещение барокамеры и ежедневные физические тренировки.
Свой цикл тренировок Александр уже завершил. Теперь важно перепроверить снаряжение и подготовить спасателей. Ведь при приземлении парашютисты рискуют наткнуться на медведей, обломки льда или просто утонуть. Но опасностей лётчики не боятся. Их цель – не только реализовать амбиции, но и продолжить «Время первых» в российской авиации. Вылет экипажа из Мурманска на Северный полюс запланирован на 2 апреля.