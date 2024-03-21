Летчик из Уфы прыгнет из стратосферы на Северный полюс

Уфимский парашютист готовится поставить мировой рекорд. В свои 64 года Александр Лынник вместе с двумя другими летчиками заканчивает подготовку к прыжку из стратосферы на Северный полюс Земли. В начале апреля экипажу предстоит совершить приземление с высоты 10 километров при температуре -55°C. Лётчик решил приурочить прыжок сразу к нескольким событиям – к предстоящему юбилею Уфы, 120-летию со дня рождения лётчика Валерия Чкалова и ко Дню космонавтики.

https://vk.com/video-27097047_456278801

Это не расслабленная разминка на степпере, а интервальная гипоксическая тренировка. Обычным пациентам полагается использовать такой аппарат сидя, чтобы активизировать иммунную систему или снизить давление. Но для Александра Лынника это – один из способов подготовиться к прыжку с парашютом.

Мы с Александром используем более усиленную подготовку, используется самая сложная программа подготовки – это четвертая программа. Плюс она используется в двойном размере, и время от времени Александр использует физическую нагрузку. То есть, это уже приближено к тем процедурам, которые проходят в центре подготовки полетов. Александра Постован, директор клиники дыхания

Это будет не рядовой прыжок. Вместе с космонавтом Михаилом Корниенко и руководителем «Стратонавтики» Денисом Ефремовым Александр планирует поставить мировой рекорд. Парашютистам предстоит приземлиться на Северном полюсе после полета из стратосферы. Подготовка включала в себя несколько этапов – испытание низкими температурами, посещение барокамеры и ежедневные физические тренировки.

Этот прыжок, он является отчасти испытательным, потому что мы впервые испытаем в реальных условиях, в условиях низких температур и низкого давления атмосферного наше снаряжение, кислородное оборудование, и как организм может ко всему этому приспособиться. Александр Лынник, пилот-инструктор