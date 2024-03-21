В Уфе завершился чемпионат по художественной гимнастике

В случае успешного выступления юниорки могли повысить спортивный разряд, а кандидаты в мастера спорта обкатывали программу для участия на предстоящих межрегиональных соревнованиях.

Так начинается дорога в большой спорт. На тренировках гимнастки оттачивают программу: в группе или индивидуальную, с предметами и без.

Гимнастки из уфимской команды «Кураж» готовят номер к предстоящим соревнованиям сначала республиканского, затем межрегионального уровня. Девушки работают в группе уже 2,5 года. Программа – сложная по мастерам спорта. За её выполнение гимнастки смогут повысить свой разряд.

На тренировке чаще всего со спортсменками работают по два наставника. Алина Габец из спортивной семьи. Её сестра Яна тоже занималась художественной гимнастикой.

За кадром. Ещё одна перспективная наставница – Альбина Сабитова. Она переехала в Уфу из Казани. Сейчас помогает развивать этот вид спорта в Башкортостане.

Сейчас художественная гимнастика развивается практически во всех городах и районах республики. На чемпионате и первенстве Башкортостана ведётся борьба за попадание в сборную региона.

Турнир проходил три дня. Сначала судьи отсматривали групповые номера, затем индивидуальные с обручем, мячом и булавами. в заключительный день спортсменки выступали с лентой и без предмета.