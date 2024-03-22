Связи нет: вахтовиков из Башкирии до сих пор не нашли

В Приамурье на руднике «Пионер» спасатели пробурили более 140 метров разведочных скважин. По информации МЧС России, первая скважина пробурена на 133 метра из 262, вторая – на 9 из 200 метров. Однако связи с 13 вахтовиками, которые с 18 марта находятся под завалами, до сих пор нет.