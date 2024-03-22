Жителя Уфы обвили в убийстве инвалида

В Уфе перед судом предстанет 43-летний местный житель, которого обвинили в жестоком убийстве человека, который находился в беспомощном состоянии.

В сентябре прошлого года мужчина с инвалидностью 5 группы проводил время за распитием алкоголя со знакомым. Вскоре он вышел во двор и встретил соседа. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Сосед взял нож, вернулся в дом к оппоненту и несколько раз ударил ножом. Пострадавший скончался.