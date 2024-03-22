В Башкирии школьница перевела мошенникам около 500 тысяч папиных рублей

В Салаватском районе 15-летняя девушка помогла мошенникам опустошить банковскую карту своего отца. Сумма внушительная – 448 тысяч рублей.
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что мошенник в социальной сети взломал аккаунт ее друга- ровесника. Потом от имени этого молодого человека девушка получила сообщение, что якобы ее отец украл со счета его мамы крупную сумму денег. Он даже прислал ей ложный скриншот о переводе.
Аферист напугал школьницу тем, что обо всем сообщит в полицию. Но предложил вернуть деньги, чтобы избежать последствий.
Ночью, когда вся семья спала, испуганная девушка перевела с телефона отца деньги на неизвестные счета.