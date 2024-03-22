В Башкирии школьница перевела мошенникам около 500 тысяч папиных рублей

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что мошенник в социальной сети взломал аккаунт ее друга- ровесника. Потом от имени этого молодого человека девушка получила сообщение, что якобы ее отец украл со счета его мамы крупную сумму денег. Он даже прислал ей ложный скриншот о переводе.