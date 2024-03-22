В Уфе прошел литературно-музыкальный вечер в честь Всемирного дня поэзии

В Уфе в честь Всемирного дня поэзии прошел литературно-музыкальный вечер «Весенняя почка – это осенний плод...». Поэзия объединяет людей со всего мира. Этот праздник стал традицией во многих странах.

День поэзии отмечают с 1999 года. К нему присоединяются и жители Башкортостана. В Уфимском университете науки и технологий совместно с Национальным литературным музеем республики был организован творческий вечер. Участие приняли известные поэты республики. Творцы декламировали свои стихотворения, а также обсудили со студентами поэзию и силу слова.