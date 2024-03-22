В Башкирии бойцы СВО и их близкие могут получить сертификаты на образование

50 тысяч рублей на обучение. Участники спецоперации и члены их семей могут получить образовательные социальные сертификаты. Этим правом в Башкортостане уже воспользовались почти 150 человек.

Желающие могут прибегнуть к услугам организаций допобразования, входящих в специальный реестр. Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в центр занятости. Правом на получение документа могут воспользоваться не только члены семей участников СВО, но и граждане, состоящие на учете на бирже труда, женщины в декретном отпуске и пенсионеры. Для них сумма на обучение будет составлять 20 тысяч рублей.