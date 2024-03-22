В Башкирии могут увеличить выплаты опекунам

Как пояснили в пресс-службе парламента, размер выплаты зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Сейчас он составляет около 7,5-9,5 тыс. рублей в месяц. После принятия закона суммы вырастут на 18,5%. По подсчётам Минфина, увеличение размера пособия потребует дополнительных расходов регионального бюджета в объеме около 175 млн руб.