В Башкирии на заводе автобетоновозов не хватает сотрудников

Не хватает рабочих. В городе Туймазы на заводе автобетоновозов недостаёт сотрудников: от слесарей до руководителей отделов. Предприятие расширяется. Меняются акценты производства. Теперь там изготавливают прицепы и полуприцепы.

Накаляя не обстановку, а металл, сварщики собирают большой конструктор. К своей тяжёлой работе Ратмир Каримов относится легко.

Детали отечественные. Из них собирают прицепы и полуприцепы. Ударный темп поддерживают до последнего болтика. Для всех деталей прописаны нормы – время, которое тратит сотрудник на установку стоек, балок и щитов.

Винер Хабибрахманов работает на заводе три года. Производство расширяется. Акцент с автобетоновозов сместили на прицепы. Вырос спрос. Предприятию требуются новые кадры. На завод готовы принимать работников целыми семьями, в том числе из отдалённых от города Туймазы районов, и предоставлять жильё.

Работают на предприятии и женщины. 35 лет за токарным станком стоит Татьяна Хафизова. Сейчас делает ниппели для автобетононасосов.