В Уфе задержали мужчину с наркотиками в пакетах из-под сока

В Уфе задержали 28-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Во время патрулирования лесопарковой зоны на улице Сагита Агиша внимание сотрудников ДПС привлёк подозрительный молодой человек, который вёл себя нервно и беспокойно. Во время разговора с правоохранителями он признался, что имеет при себе запрещённые вещества. Наркотики он упаковал в пакеты из-под сока.
Выяснилось, что парень приехал в Уфу из Альшеевского района с целью зарабатывать на распространении наркотических веществ. Закладчика заключили под стражу.