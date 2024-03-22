В Уфе задержали мужчину с наркотиками в пакетах из-под сока

В Уфе задержали 28-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Уфе задержали мужчину с наркотиками в пакетах из-под сока

Во время патрулирования лесопарковой зоны на улице Сагита Агиша внимание сотрудников ДПС привлёк подозрительный молодой человек, который вёл себя нервно и беспокойно. Во время разговора с правоохранителями он признался, что имеет при себе запрещённые вещества. Наркотики он упаковал в пакеты из-под сока.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были изъяты более 40 расфасованных свертков с порошкообразным веществом и деньги — более 40 тысяч рублей. Предполагаемое наркотическое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по РБ, в ходе которого было подтверждено его наркотическое содержание, а вес составил около 50 грамм, что в соответствии с законодательством является значительным размером.

пресс-служба ГИБДД Уфы 

Выяснилось, что парень приехал в Уфу из Альшеевского района с целью зарабатывать на распространении наркотических веществ. Закладчика заключили под стражу.

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