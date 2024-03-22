В Уфе задержали мужчину с наркотиками в пакетах из-под сока

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой были изъяты более 40 расфасованных свертков с порошкообразным веществом и деньги — более 40 тысяч рублей. Предполагаемое наркотическое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по РБ, в ходе которого было подтверждено его наркотическое содержание, а вес составил около 50 грамм, что в соответствии с законодательством является значительным размером.

пресс-служба ГИБДД Уфы