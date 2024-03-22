В Уфе прошел фестиваль-конкурс школьных театров «Школьная авансцена»

В Уфе в преддверии Всемирного дня театра и Дня работника культуры прошел II Республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Школьная авансцена». Всего в состязании участвовал 141 театр. 10 финалистов выступили с постановками на малой сцене Башдрамтеатра. В прошлом году абсолютным победителем стал школьный театр «Вьюга» из Нефтекамска.

Здесь имеют возможности ребята и продемонстрировать свои таланты как юные актеры, и в то же время познакомиться с закулисьем, так сказать, самого театра. Самая главная награда – это кубок гран-при данного фестиваля, диплом лауреатов за подписью министра образования и науки нашей республики, ну и небольшой ценный приз.

Владимир Аристархов, директор Республиканского центра культуры учащейся молодежи

Сегодня мы выступали с постановкой «Пеппи Длинный чулок». Вначале немного так страшно, а потом интересно.

Ника Шибиркина, ученица школы № 7 г. Бирска, актриса школьного театра «Семерочка»
Фото №1 - В Уфе прошел фестиваль-конкурс школьных театров «Школьная авансцена»

По итогам конкурсной оценки были определены победители в индивидуальных номинациях и лауреаты 1, 2, 3 степеней. Кубок гран-при вручили школьному театру «Маска» из Уфы.

Я член жюри, председатель жюри. Единодушно выбрали гран-при.

Дина Давлетшина, театровед, театральный критик, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан

Наша постановка называлась «Как классы стали палатами». Ну, скорее, смысл – напомнить о событиях, которые происходили в нашей стране несколько десятков лет тому назад, и показать, как тяжело и одновременно с героизмом трудились наши предки и прочие героические люди того времени.

Ильдар Хайретдинов, ученик школы №45 г. Уфы, актёр школьного театра «Маска»
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