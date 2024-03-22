В Уфе прошел фестиваль-конкурс школьных театров «Школьная авансцена»

В Уфе в преддверии Всемирного дня театра и Дня работника культуры прошел II Республиканский фестиваль-конкурс школьных театров «Школьная авансцена». Всего в состязании участвовал 141 театр. 10 финалистов выступили с постановками на малой сцене Башдрамтеатра. В прошлом году абсолютным победителем стал школьный театр «Вьюга» из Нефтекамска.
По итогам конкурсной оценки были определены победители в индивидуальных номинациях и лауреаты 1, 2, 3 степеней. Кубок гран-при вручили школьному театру «Маска» из Уфы.