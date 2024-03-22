В Уфе прошел фестиваль-конкурс школьных театров «Школьная авансцена»

Здесь имеют возможности ребята и продемонстрировать свои таланты как юные актеры, и в то же время познакомиться с закулисьем, так сказать, самого театра. Самая главная награда – это кубок гран-при данного фестиваля, диплом лауреатов за подписью министра образования и науки нашей республики, ну и небольшой ценный приз.

Владимир Аристархов, директор Республиканского центра культуры учащейся молодежи