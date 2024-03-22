Из уфимского лицея эвакуировали учеников и педсостав

В Уфе на первом этаже здания Лицея № 106 «Содружество» им. Л. И. Павличенко сработала автоматическая пожарная сигнализация. По этой причине были эвакуированы 925 учеников и 45 педагогов.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, прибывшие на место пожарные не обнаружили очагов возгорания. Никто не пострадал.