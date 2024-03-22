Радий Хабиров считает поддержку участников СВО приоритетом для региона

Я считаю, что рисковать не боятся только глупые люди. Конечно, рисковать я боюсь. Речь же не только о моей жизни, у меня есть супруга, дети, близкие люди. Но я всегда говорю – ребята там воюют и я не могу говорить им – воюйте, не выходя из своего кабинета. Причем никто не будет укорять, если я туда не поеду, все понимают, что Глава должен заниматься республикой. Там небезопасно: диверсионные группы работают, обстрелы. Я не скрываю своей позиции, я во всех их базах данных, я для них - персонифицированный враг. А за врагами охотятся. Там всегда сложность какая, когда туда едешь: хочешь со всеми увидеться, обнять, но нельзя этого делать. Ты сам притягиваешь проблемы, может начаться атака, а вокруг люди, они пострадают. Всегда нужно умно делать. Очень мне помогает Азат Шамилевич [Бадранов], он обстановку на месте знает. И никогда я не информировал, куда я еду. Ребята понимают, что к ним серьезно относятся, понимают серьезность их службы. Они очень радуются, когда встречают. Эта работа нужна, многие руководители так же поступают. Здесь нужна чрезвычайно высокая дисциплина, чтобы не подставить ребят. Многие спрашивают, почему они потом опять туда едут? Просто там хорошо. Я оттуда всегда уезжаю, как из чистого места. Уважаешь – так уважаешь. Любишь – так любишь. Я приезжал на никах к нашему бойцу в Баймакский район. Это же приятно родным, близким – Глава республики приехал. Я приезжаю с уважением и благодарностью. Эту работу я буду продолжать, дай бог, пока это не завершится.

Радий Хабиров, Глава Башкирии