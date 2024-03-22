Радий Хабиров считает поддержку участников СВО приоритетом для региона
Глава Башкирии Радий
Хабиров в своем интервью нашему телеканалу отметил, что поддержка бойцов СВО из
нашего региона – приоритет для республики. В данном вопросе Башкирия является
примером для других субъектов страны.
Я стараюсь всегда определять приоритеты, потому что нельзя решить все
проблемы сразу. Ты раскидываешь усилия и ничего не получается. Приоритеты мы
определили: поддержка наших воинов, их семей, обеспечение обороноспособности
страны. И обязательно – общественно-политическая стабильность, развитие
экономики. Если этого не будет, то не будет выполнения и первых трех задач. Мы
за Родину и считаем себя настоящими патриотами, готовыми отдавать все силы
служению стране. Если чисто по-человечески, разве есть что-то важнее, если
десятки тысяч наших ребят воюют там, рискуя жизнью? Разве
есть что-то важнее, чем им помогать? Это самое важное.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель республики
рассказал о своих поездках в зону проведения спецоперации, которые считает
важной составляющей поддержки наших бойцов. Он отметил, что такие выезды
связаны с определенным риском. Но Глава Башкирии уверен, что с теми, кто стоит
на защите рубежей нашей Родины, необходимо общаться только воочию.
Я считаю, что рисковать не боятся только глупые люди. Конечно, рисковать я боюсь. Речь же не только о моей жизни, у меня есть супруга, дети, близкие люди. Но я всегда говорю – ребята там воюют и я не могу говорить им – воюйте, не выходя из своего кабинета. Причем никто не будет укорять, если я туда не поеду, все понимают, что Глава должен заниматься республикой. Там небезопасно: диверсионные группы работают, обстрелы. Я не скрываю своей позиции, я во всех их базах данных, я для них - персонифицированный враг. А за врагами охотятся. Там всегда сложность какая, когда туда едешь: хочешь со всеми увидеться, обнять, но нельзя этого делать. Ты сам притягиваешь проблемы, может начаться атака, а вокруг люди, они пострадают. Всегда нужно умно делать. Очень мне помогает Азат Шамилевич [Бадранов], он обстановку на месте знает. И никогда я не информировал, куда я еду. Ребята понимают, что к ним серьезно относятся, понимают серьезность их службы. Они очень радуются, когда встречают. Эта работа нужна, многие руководители так же поступают. Здесь нужна чрезвычайно высокая дисциплина, чтобы не подставить ребят. Многие спрашивают, почему они потом опять туда едут? Просто там хорошо. Я оттуда всегда уезжаю, как из чистого места. Уважаешь – так уважаешь. Любишь – так любишь. Я приезжал на никах к нашему бойцу в Баймакский район. Это же приятно родным, близким – Глава республики приехал. Я приезжаю с уважением и благодарностью. Эту работу я буду продолжать, дай бог, пока это не завершится.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Нередко руководитель
региона выезжает в районы Башкирии для того, чтобы навестить семьи наших земляков,
которые погибли в ходе спецоперации на Донбассе.
Когда формируется программа поездки по районам, я попросил включать туда встречу с родителями или женами погибших. Это тяжелая история, я представитель власти. У меня не было ни одного случая, когда были излишние эмоции. Я всегда поражаюсь родителям наших погибших ребят, они всегда говорят: «Спасибо, Радий Фаритович!