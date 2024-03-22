В Правительстве Башкирии обсудили борьбу с кибермошенниками

Более 11 миллионов рублей перевела жительница Уфы мошенникам, которые представились сотрудниками Госуслуг и Центробанка. Об этом случае сегодня рассказал вице-премьер Ирек Сагитов. В Правительстве Башкортостана прошло заседание комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, где обсудили меры по недопущению кибермошенничества.