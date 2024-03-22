В Уфе собрались финалисты региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников

Финалисты региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников республики собрались в Уфе. В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра для них организовали тренинг. Состоялась беседа с заместителем министра образования и науки Башкортостана.

Школьники получили ответы на интересующие их вопросы. Встреча в столице республики является подготовительным мероприятием в преддверии всероссийского этапа. Напомним, что олимпиады прошли по более чем десяти предметам. Республика находится в первой десятке по числу победителей федерального уровня.