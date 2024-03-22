В Уфе прошел пленум профсоюза медработников

Индексация пенсий, улучшение условий труда и предоставление социальных выплат. Эти вопросы были затронуты на пленуме Республиканской организации профсоюза медработников. Участниками стали ведущие врачи со всей республики и руководители районных профсоюзов.

Заседание, посвященное социальному партнерству, помогает заботиться о благополучии медицинских работников и поощрять за их достижения. По итогам пленума наиболее активных профсоюзных лидеров и руководителей медорганизаций отметили благодарственными письмами и почетными грамотами, подвели итоги отраслевых конкурсов по охране труда и в сфере развития социального партнерства, наградили победителей.