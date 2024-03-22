«Рахмат-2024»: итоги розыгрыша суперпризов

Сегодня состоялся розыгрыш суперпризов акции «Рахмат-2024». Победителей определили в прямом эфире телеканала БСТ.

Сначала две буквы серии, после чего – шесть цифр. Члены комиссии розыгрыша поочередно тянут из лототрона шары. Ведущие подсказывают: подглядывать нельзя. На кону путёвка в Сочи. Победитель сможет поехать всей семьей.

Отдых в Сочи разыгран, далее определяют обладателя путёвки в один из санаториев республики, куда победитель также сможет поехать с остальными членами семьи. Среди тех, кто вытягивает шары, – депутаты, представитель акции «Рахмат-2024» и победитель четвертого розыгрыша Наталья Пелагеина. Девушка до сих пор под впечатлением от победы.

Акция «Рахмат-2024» проводилась в республике в дни голосования. Пришедшие на избирательные участки люди получали QR-билеты, которые позже регистрировали на сайте рахмат102.рф, что давало возможность участия в розыгрыше. По данным организаторов, в акции участие принимали 2,5 миллиона человек. Всего обладателями специальных призов стали более 400 жителей республики. Сегодня же стали известны имена тех, кто заберёт автомобили и ключи от квартиры в Уфе.