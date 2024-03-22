В Стерлитамаке коллектив театра танца представил премьеру «Танцуй и пой, любимый край»

Легендарный коллектив театра танца Стерлитамакской филармонии представил зрителям премьеру «Танцуй и пой, любимый край». На сцене были знаменитые хореографические композиции: «Башкортостан», «Праздничная сюита», «Задор эктон» и другие танцы народов России: русский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский.

Были премьеры сезона в постановке заслуженного деятеля культуры Южной Осетии Алексея Шишкина. Зрители остались в восторге от творческого мастерства коллектива и энергетики, которая передалась от артистов.