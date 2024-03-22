В Башкирии подвели итоги работы Центра общественного наблюдения на выборах Президента России

В Башкортостане подвели итоги работы Центра общественного наблюдения на выборах Президента России. На заседании отметили качественную подготовку к голосованию. Двухэтапное тестирование прошли 10 тыс. наблюдателей от Общественной палаты России, Башкортостана и от кандидатов.

Положительную обратную связь дали и иностранные наблюдатели. Отдельно выделили работу наблюдателей-блогеров. Благодаря их активности регион стал лидером по количеству сообщений на всероссийском портале независимого общественного мониторинга. Как сообщили на заседании, уже сейчас можно говорить о готовности Общественного штаба к сентябрьским выборам Главы Башкортостана.